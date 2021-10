Stand: 08.10.2021 09:30 Uhr Snacken to Drütt

Af Maandag warrt SPD, Gröne un FDP nu noch wat mehr tosamen snacken, wat jümehr Sondierungs-Drapen angeiht. Na de eerste Runn to Drütt hebbt all dree Parteien nochmal jümehr Afsicht ünnerstreken, dat se in en Ampel-Koalitschoon tohoopgahn wullen. CDU-Böverste Armin Laschet hett to glieken Tiet künnig maakt hatt, dat he en personellen Neeanfang bi de Union hebben wull. Dorbi hett Laschet denn ok andüüdt sik trüchtotrecken.

// Stand: 08.10.2021, Kl. 9:30

