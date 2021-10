Stand: 08.10.2021 09:30 Uhr Dode bi Füer in Wahnung

De Hamborger Füerwehr hett in’e Nacht en dode Fro in ehr Wahnung in Jenfeld funnen. In ehr Slaapstuuv hett de Klederschapp brennt hatt. De Füerwehr harr in’e Nacht veerteihn Lüüd, de dor in dat Huus an’n Öjendörper Damm binnen wahnen doot, vörsichtshalver in Sekerheit bröcht.

// Stand: 08.10.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.10.2021 | 09:30 Uhr