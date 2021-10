Stand: 08.10.2021 09:30 Uhr Football un Impen

De düütsche Football-Natschonalmannschop speelt hüüt Avend in dat Hamborger Volksparkstadion gegen Rumänien. Dat WM-Qualifikatschoonsspeel is mit fiefuntwintigdusend Lüüd, de tokieken doot, utverköfft. Af Klock een steiht denn vör dat Stadion en Impf-Bus. Dor künnt sik denn de Footballfans bet avends, wo dat Speel Klock negen anpepen warrt, mal even so in’t Vörbigahn en Sprütt gegen Corona geven laten.

