Stand: 07.10.2021 09:30 Uhr Maleschen bi ’t Tolevern?

Dat kunn angahn un to de Wiehnachtstiet gifft dat nich noog Elektroreedschopen. Dor wohrschaut de MediamarktSaturn Grupp vör. Överall in de Welt hebbt se nich noog Halvleiters, de een för Mikrochips bruken deit. De steekt in Smartphones, Tablets un Huusholtsreedschopen. Wegen de Pandemie gifft dat jümmer noch Maleschen bi’t Utlevern. // Stand 07.10.2021, Kl. 9:30

