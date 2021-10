Stand: 06.10.2021 11:15 Uhr Corona-Bar mit 2-G

Ofschoons in en Bar op St. Pauli Corona utbraken is, moet de Besökers nich in Kwaranteen. Dat liggt an de 2-G-Regel, de dor gellen deit. Vun de tweehunnert Gäst ut de Bar hebbt sik bi twintig mit dat Virus ansteken. De Lüüd moet sik nu afsied holen u nto Huus blieven, man de annern Besökers nich. De Impsprütt wohrt ehr sehr good, so dat se nich sünnerlich schwor malad warden kunnen, seggt de Sozialbehöörd. De Maskenplicht, de noch annernurts gellt, wohrt vör allen anner Lüüd dorför, dat se sik ansteken, ahn wat dorvun to marken, seggt de Behöörd wieder. / Stand: 06.10.21 Klock 09:30

