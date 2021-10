Stand: 06.10.2021 11:15 Uhr Mehr butenlännsche Lehrlinge

In Hamborg gifft dat bi de Kommun mehr Lehrlinge, de ehr Wötteln nich in Düütschland liggt. NDR 90,3 hett rutfunnen, dat dat middewiel mehr as twintig Perßent sünd. Dat hett de Senaat na en Anfraag vun de SPD-Börgerschopp-Fraktschoon mitdeelt. To’n Vergliek: 2006 harrn blots fief Perßent vun de Lehrlinge bi Polizei, Füerwehr un Verwalten towannerte Öllern oder bi Gebort een annern Utwies as den dütschen. / Stand: 06.10.21 Klock 09:30

