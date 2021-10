Stand: 06.10.2021 11:15 Uhr Grootfüer in Borgfeld

Bi en Füer in en Wahnung in Borgfeld sünd twee Bewahners schwor an’n Lief to Schaden kamen. De Füerwehr müß güstern Avend bi twintig Minschen ut dat Mehrfomilienhuus an de Borgfeller Straat ruthalen. As de Hölpslüüd ankeemen, stünn de Wahnung in de eerst Etaasch al lichterloh in Flammen. De Bewahners hebbt se in en Nootquarteer ünnerbröcht. / Stand: 06.10.21 Klock 09:30

