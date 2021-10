Stand: 05.10.2021 09:30 Uhr Hamborger Parteien to Laag in Berlin

Ok in Hamborg hebbt se dat Verhanneln över en Koalitschoon op’n Disch. Gröne un FDP wohrschaut, een schull sik nich to fröh op en Ampel-Koalitschoon mit de SPD fastleggen. Dat is goot, ok noch anner Mööglichkeiten in’t Oog to hebben, meent de Lannscheffin vun de Grönen Maryam Blumenthal. Michael Kruse, de bi de FDP dat Seggen hett, süht en Reeg Punkten jüst as bi de Grönen. De Böverste vun de CDU in Hamborg Christoph Ploß harr geern en Jamaika Koalitschoon ünner dat Leit vun de CDU. De Hamborger SPD is för en Ampel Koalitschoon in’n Bund. / Stand: 05.10.2021, Klock 9:30

