Stand: 05.10.2021 09:30 Uhr Füer in Lurup

De Hamborger Füerwehr harr in de Nacht en groten Insatz in Lurup: In den Böttcherkamp hett en ganzen Barg Reifen brennt. Dat harr malören kunnt, dat dat Füer ok op en Lagerhall övergeiht. Föfftig Füerwehrlüüd weern dor togang. Vunwegen den giftigen Rook müssen de Lüüd, de dor wahnt, Finstern un Dören dichtlaten. / Stand: 05.10.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.10.2021 | 09:30 Uhr