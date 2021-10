Stand: 04.10.2021 09:30 Uhr Klaag gegen U 5 steiht vör de Döör

In Hamborg warrt woll Anwahners gegen dat Boen vun de U-Bahn-Linie 5 Oost klagen. Dat hett dat Hamborger Avendblatt mellt. In Gootachtens vun de Kritikers steiht binnen, dat Boen vun de ne'e U-Bahnlinie, dat wörr so veel CO-twee mit sik bringen, dat Hamborg sien Bidrag gegen dat Ophitten vun de Eerd in Gefohr is. För den Bo-Afsnitt Oost twüschen City Noord un Braamfeld, dor staht siet verleden Week de Lichters op Gröön. // Stand: 04.10., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.10.2021 | 09:30 Uhr