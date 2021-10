Stand: 01.10.2021 09:30 Uhr Harvstferien staht för de Döör

Man blots vundaag nochmal na School hen un denn fangt in Hamborg de Harvstferien an. Vun’n Flooghaven ut gaht nu al de eersten Flegers na’n Urlaub hen. Man de Schoolbehöörd, de is’n beten wat bang üm de Tiet, de dor denn op nakamen deit wegen Corona. Wegen de Lüüd, de dor denn vun jümehr Reis trüchkamen doot, dor kunn denn ok de Tahl, wat de Neeinfekschonen angeiht, wedder na baven gahn. Wokeen vun’t Utland trüchkummt, de bruukt dorüm denn na de Ferien to’n Schoolstart en Nawies, dat he impt is oder en negativen Test. Dat gellt denn ok för de Kinner, de ünner twölf Johr oolt sünd.

