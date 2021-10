Stand: 01.10.2021 09:30 Uhr Stutthof-Anklaagte weer afhaut

Se is nich to ehrn Perzess kamen - nu sitt en sössunnegentig Johr ole Fro, de fröher as KZ-Sekretärin arbeidt hett in Ünnersökenshaft. De Anklaagte is güstern in Hamborg fastnahmen worrn. De Fro schull egens to’n Optakt vun den Perzess na dat Lannsgericht Itzehoe henkamen. Dorför is se lever mit en Taxi ut en Seniorenheim in Quickborn aufhaut ween. De fröhere Schriffkraft in dat KZ Stutthof warrt Bihölp to’n Moord in mehr as ölvendusend Fäll to Last leggt.

