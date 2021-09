Stand: 30.09.2021 09:30 Uhr Stutthoff-Perzess in Itzehoe

Sössunsöventig Johr na Kriegsenn geiht vundaag in Itzehoe de Perzess gegen en vörmalige Sekretärsche vun 't KZ Stutthoff bi Danizig los. De Anklaagte is sössunnegentig Johr oolt. Ehr warrt Bihölp to'n Moord in mehr as ölvendusend Fäll vörsmeten. In ‘n Sommer tweedusendtwintig güng hier en Perzess to de NS-Tiet toenn. Dat Landgericht harr domals en fröheren Wachmann ut dat KZ Stutthoff to twee Johrn op Bewähren veruurdeelt.// Stand 30.09.2021, Kl. 9:30

