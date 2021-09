Stand: 24.09.2021 09:30 Uhr Stormfloot is nich kamen

In Hamborg is de eerste Stormfloot düssen Harvst, för de se Bang ween sünd, utbleven. De Waterstand vun’e Elv bleev ünner de Marken, de se vörrutseggt harrn. Ok de Fischmarkt is nich överlopen. De starke Wind un Stormböen hebbt aver man in’n Noorden dorför sorgt, dat Twiegen daalfullen un Bööm ümkippt sünd.

