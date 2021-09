Stand: 23.09.2021 09:30 Uhr Streik bi’n Eenzelhannel

Bi’n Groot- un Butenhannel warrt vundaag in Hamborg streikt. Dor hebbt söss Bedrieven to opropen. Mit dorbi sünd ok poor Metro-Märkten. V.erdi will bi den Tarif-Striet, dat de Mitarbeiders fief Komma fief Perzent mehr Lohn kriegt. De Arbeitgevers hebbt bet nu blots anbaden, dat se na un na op twee Komma fief Perzent hooch gaht. //Stand 23.09.2021, Kl. 9:30

