Stand: 23.09.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Wi hebbt ja nu al Harvst un dat markt wi ok. So hebbt wi vundaag masse Wulken, dullen Wind un hüüt Nameddag denn ok jümmer wedder Regen bi bet to söventeihn Graad. Opstunns meet wi in Fuhlsbüddel twölf Graad.

Ok morgen warrt dat wedder en wulkengriesen Dag, af un an drieselt dat ok mal en beten. Dorför schafft de Temperaturen dat op bet to negenteihn Graad. Liekers gifft de Wind morgen nochmal düchtig Gas. // Stand: 23.09.2021, Kl. 9:30

