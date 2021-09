Stand: 22.09.2021 09:30 Uhr Gesundheitsministers maakt Konferenz

Schüllt welk, de nich impt sünd, in'n Fall vun en ne'e Quarantään keen Lohn mehr kriegen? Över düsse Fraag verhannelt vundaag de düütschen Gesundheitsministers. Baden-Würrtembarg hett al besloten, dat in en paar Beropsgruppen keen Lohn mehr betohlt warrt, wenn welk, de nich impt sünd, in Quarantään gahn möten. Anner Bunnslänner plaant, dat ok so to maken. | Stand 22.9.2021 Kl. 9:30

