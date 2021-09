Stand: 21.09.2021 09:30 Uhr Ne’e Corona-Regeln

Fallt in Hamborg hier un dor de Maskenplicht weg? Vundaag will de Senaat tominnst över ne’e Corona-Regeln raatslaan. De olen loopt an‘t Enn vun de Week ut. Mag ween, dat dat bi 2G noch lockerer warrt, also dor, wo blots Lüüd rindörvt, de impt sünd oder de en Infektschoon överstahn hebbt. In Sleswig-Holsteen hebbt se jo ok meist all Corona-Regeln kippt för de Lüüd, de test sünd. Dat warrt in Hamborg wohl aver nich so lopen. // Stand 21.09.2021 Kl. 9:30

