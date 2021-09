Stand: 20.09.2021 09:30 Uhr Breefwahl in Hamborg

So veel Minschen as noch nienich tovör warrt düt Johr in Hamborg per Breef afstimmen. Lannswahlbaas Oliver Rudolf reekt dormit, dat to 't eerste Mal mehr as föfftig Perzent vun de Wählers per Breef wählt. Vör veer Johrn weern dat noch sövenundörtig Perzent. // Stand 20.09.2021, Kl. 9:30

