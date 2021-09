Stand: 17.09.2021 09:30 Uhr Klagen gegen ne’e S-Bahn

Vun Hamborg mit de S-Bahn bet hen na Bad Oldesloe. Dat schall in Tokunft mit de ne’e Linie S4 mööglich ween. Man en Reeg Anwahners sünd dor nich mit inverstahn, dat de Streek boot warrt. Dat Bunnsverwaltensgericht in Leipzig hett nu den eersten Deel vun de Klagen as nich rechtens afwiest. Liggen deit dat ok doran, dat de Grundstücken vun de Lüüd, de klaagt hebbt, in den eersten Boafsnitt noch gor nich mit vun de Partie sünd. / Stand: 17.09.2021, Klock 9:30

