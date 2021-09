Stand: 16.09.2021 09:30 Uhr Joachim Bliese is storven

De Schauspeler Joachim Bliese is doot. He is in Kiel op de Welt kamen un nu mit fiefunachtig Johr storven. Bliese stünn siet 2005 op de Bühn vun’t Hamborger Ohnsorg Theater, to’n Bispeel as Faust blangen Uwe Friedrichsen. 2008 weer he de Franz Maus in’t Schauspeel „Atschüüs, mien Leev“ vun Roswitha Quadflieg. Dorför is he mit den Rolf-Mares-Pries vun de Hamborger Theaters uttekent worrn. Joachim Bliese weer ok in en Barg Film- un Feernsehprodukschonen un Höörspelen mit dorbi. / Stand: 16.09.2021, Klock 9:30

