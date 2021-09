Stand: 14.09.2021 09:30 Uhr Geld för Bussen un Bahnen

Bussen un Bahnen schüllt in de Stadt attraktiver warrn as dat egen Auto: Dorför betahlt de Bund nu bummelig dörtig Millionen Euro. Ünner annern schüllt Ünnernehmens för jümehr Lüüd "Mobilitätsbudgets" anbeden künnen. So dat de sülms utsöken künnt, wat se lever mit Bahn, Moia, Stadtrad or E-Scooter na de Arbeit föhrt. | Stand 14.9.2021

