Stand: 14.09.2021 09:30 Uhr Hapag-Lloyd kiekt na Willemshaven

Dat süht so ut, as wenn de Rederee Hapag-Llyod sik in'n Deep-Water-Haven JadeWeserPort inköpen will. Na Informatschonen vun NDR 90,3 schall dat üm en Andeel vun dörtig Perzent gahn. De Opsichtsraat kunn al in twee Weken över'n Plaan afstimmen. Wenn dor wat ut warrt, denn mach dat woll ween, dat in'n Hamborger Haven in Tokunft nich mehr so veel Scheep fastmaakt. | Stand 14.9.2021

