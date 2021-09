Stand: 10.09.2021 09:30 Uhr Mehr impt as dacht?

In Hamborg sünd villicht al veel mehr Lüüd gegen Corona impt as dacht betto. So as de Verenigen vun de Kassendokters dat seggt, rekent de Huusdokters dat Impen af, man seggt deswegen aver nich glieks bi dat Robert-Koch-Institut Bescheed. Twüschen den April- un den Junimaand düt Johr sünd in Hamborg söventigdusend Corona-Sprütten afrekent, man nich bi dat RKI in’e Poppieren mit opnahmen worrn. De Dokters hebbt för jümehr Arbeit keen Tiet mit op’n Weg kregen, wannehr se dat Impen ok mellen mööt.

// Stand: 10.09.2021, Kl. 9:30

