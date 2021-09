Stand: 10.09.2021 09:30 Uhr Geldstraaf för Boateng

Jerome Boateng, de vörmalige Football-Nationaalspeler, mutt eens Komma acht Millionen Euro an Straaf betahlen, wegen Körperverletzen. Dat hett dat Amtsgericht München fastleggt. He schall sien fröhere Fründing mit’e Fuust in’t Gesicht slaan un se denn ok beten hebben. Boateng seggt, dat stimmt so nich. Dat Uurdeel gellt vun rechtswegen her aver noch nich. Boateng is bet tweedusendteihn bi’n HSV ween un höört in Düütschland mit to de Footballers, de in’e verleden Johrn de gröttsten Erfolge harrn.

