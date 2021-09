Stand: 08.09.2021 09:30 Uhr Airbus Ümbo

De Striet wegen den Ümbo vun Airbus warrt leger. Na de twete Runn bi’t Verhanneln höllt de Warkschop IG Metall Warnstreiks för mööglich. Airbus will en Deel vun de Mitarbeiders na en ne’en Dochterbedriev hen utlagern. Alleen in Hamborg wöör dat mehr as veerdusend Minschen drepen. //Stand 08.09.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.09.2021 | 09:30 Uhr