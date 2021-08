Stand: 30.08.2021 09:30 Uhr Gewalt in Afghanistan

In Afghanistan geev dat wedder Angreep mit Raketen. As dat lett stickt de Terrormiliz IS dorachter. De Raketen sünd woll vun en Fohrtüüch ut afschaten worrn. Man ehr dat se in den Flooghaven Kabul daalgahn sünd, hett en Afwehrsystem jüm afschaten. Wat Minschen bi de Attack ümkamen oder an’t Lief to Schaden kamen sünd, dat is noch nich bekannt. / Stand: 30.08.2021, Klock 9:30

