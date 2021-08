Stand: 26.08.2021 10:15 Uhr Reaktschoon op 2-G-Regel

Vun övermorgen op an schall se in Hamborg gellen, de nee Corona-2-G-Regel: Denn dörft Veranstalters un Kröögers wedder mehr Minschen rinlaten, man blots de, de impt oder vun Corona sund worden sünd. Man wo rechtsseker is de Regel? De Verfatensrechtler Markus Kotzur vun de Hamborger Uni glöövt, dat dat dor noch Diskuschonen över geven warrt. He rekent ok dormit, dat klaagt warrt, wiel sik Minschen diskrimineert föhlt. / Stand: 26.08.21 Klock 09:30

