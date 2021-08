Stand: 25.08.2021 09:30 Uhr NDR 90,3: Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is wedder allens dörchenanner: Sünn un Wulken wesselt sik af. Övern Dag warrt ok goot wat rünnerkamen - dat denn bi bet to twintig Graad. Morgen blifft dat wesselhaftig un warrt ok en beten köler: Denn blots noch mit bet to achtteihn Graad. | Stand 25.8.2021 Kl. 9:30

