Stand: 24.08.2021 09:30 Uhr Paralympics fangt an

In Japan geiht dat vunnameddag mit de Paralympics los. Bi de Fier in Tokio driggt en Hamborgersche de düütsche Fahn. De Rullstohl-Basketballersche Mareike Mille, tohopen mit Radspoortler Michael Teuber ut München. Allens in allen kämpft veerdusendveerhunnert Spoortlers ut de ganze Welt üm Medaillen. // Stand: 11.08.2021, Klock 9:30

