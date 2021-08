Stand: 19.08.2021 10:15 Uhr Corona-Tahlen

De Corona-Tahlen gaht ok hüüt na baven, man de Laag is wiederhen nich all to leeg. In heel Düütschland warrt opstunns bi sößhunnert Minschen mit dat Virus op Intensiv-Stastoonen versorgt, to Anfang vun’t Johr sünd dat bi sößdusend west. De Inzidenz liggt vundaag bi veerunveerdig, güstern leeg se bi eenunveerdig. / Stand: 19.08.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.08.2021 | 10:15 Uhr