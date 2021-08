Stand: 19.08.2021 10:15 Uhr -Dat Wedder för uns in Hamborg:

Hüüt hebbt un behoolt wi veel Wulken un beten Sprüttenregen, blots af un an kruupt de Sünn mal beten dörch. De Temperatur kladdert bet twintig Graad. Opstunns hebbt wi op de Veddel föffteihn Graad. De Wind is swaak bet middeldull ut West bet Süüdwest ünnerwegens. Un so geiht dat wieder: Morgen kriegt wi mal mehr, mal weniger Wulken, poor Schuer dorto, un ok de Sünn plinst tominnst af un an mal dörch. De Temperatur: nich veel anners as hüüt. / Stand: 19.08.21 Klock 09:30

