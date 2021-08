Stand: 18.08.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg bringt uns en teemlich wulkengriesen Dag. Dor kümmt ok jümmer mal wedder wat Natts vun baven, man to’n Nameddag hen warrt dat bilütten mal beten wat dröger bi Temperaturen bet to twintig Graad un dullen Wind ut West. Opstunns meet wi in Blanknees dörteihn Graad.

Morgen drieselt dat jümmer mal so’n beten vör sik hen bi Temperaturen bet to negenteihn Graad. // Stand: 18.08.2021, Kl. 9:30

