Impen in ganz Hamborg

Impen gegen Corona woanners as bi’n Dokter un dat in so vele Stadtdelen as geiht: Dat plaant Hamborg ok in de tokamen Daag un Weken. Güstern sünd mehr as sövenhunnert Minschen to‘n Impen na‘t Millertor-Stadion hinkamen. Dat weren mehr as se mit rekend harrn. Dorüm müssen se sogor noch Impstoff nahalen. //Stand 16.08.2021 Kl. 9:30

