Stand: 13.08.2021 09:30 Uhr Football Derby in Hamborg

För Football-Fans in Hamborg is dat dat Gröttste: In’t Millerndoorstadion speelt vundaag de FC St. Pauli gegen den HSV. In de verleden veer Spelen harr de FC St. Pauli jümmers de Nees vörn un de HSV hett verloren. teihndusend Fans dörvt in’t Stadion rin, dor mang sövenhunnert HSV-Anhängers. De Polizei rekent nich mit Krawall. / Stand: 13.08.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.08.2021 | 09:30 Uhr