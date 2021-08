Stand: 13.08.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag wesselt sik Sünn un Wulken af. Mehrstendeels blifft dat dröög, blots af un an kann dat mal schuern. Bi veeruntwintig bet sössuntwintig Graad is dat wedder schöön warm, so as sik dat för’n Sommer höört. Opstünns sünd dat negenteihn Graad op de Veddel. Morgen is dat mit twintig bet tweeuntwintig Graad en lütt beten wat köhliger un dor sünd mehr Wulken an’n Heven. / Stand: 13.08.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.08.2021 | 09:30 Uhr