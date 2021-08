Stand: 12.08.2021 09:30 Uhr St Pauli gegen HSV

FC St. Pauli gegen den HSV. Morgen Avend geiht dat Stadtderby in de tweete Football-Bunnsliga los. De Polizei Hamborg glöövt nich an Krawallen in’t Millerndoorstadion. Ok mit Fanmärschen reekt se nich. So nöömte Problem-Fans, meent se, warrt sik eher in Lokalen in de Ümgegend drepen. Bummelig teihndusend Tokiekers dröövt in’t Stadion rin. // Stand 12.08.2021, Kl. 9:30

