Füer an 't Middelmeer

In Grekenland versöökt de Füerwehrlüüd jümmer noch gegen de Wooldbränn op de Halvinsel Peloponnes in Griff to kriegen. Grote Maleschen maakt dorbi ok de Wind. Middewiel is ok Hölp ut Düütschland, Grootbritannien, Frankriek un Tschechien dor. Op Euböa sünd de Bränn gröttstendeels ünner Kuntrull. In Italien maakt de grote Hitt de Lüüd dat Leven swoor. Op Sizilien is de Temperatur güstern op achtunveertig Komma acht Graad kladdert. Dat mag woll en ne'en europä'schen Rekordweert ween. // Stand 12.08.2021, Kl. 9:30

