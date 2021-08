Stand: 11.08.2021 09:30 Uhr Streik bi de Bahn

För den Weg hen na Arbeit warrt vele Hamborgerinnen un Hamborgers vundaag länger bruken. In de Nacht sünd de Lokföhrers anfungen jümehr Arbeit liggen to laten. Opropen harr dor de Warkschop GDL to. Dreeviddel vun de Feerntöög fohrt nich un ok bi de Hamborger S-Bahn gifft dat Maleschen: De Linien S 31, S 11 un S 2 fallt heel un deel ut. Op anner Streken fohrt weniger Bahnen. / Stand: 11.08.2021, Klock 9:30

