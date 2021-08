Stand: 11.08.2021 09:30 Uhr Ne’e Sportsteden för Hamborg

Hamborg nimmt veel Geld in de Hand, üm ne’e Sportsteden to boen. Siet 2019 hett de Stadt al en viddel Milliarde Euro utgeven un dor schall noch mehr dorto kamen. De gröttste Bezirk Wandsbek kriggt eenunveertig ne’e Sportsteden un de Bezirk Hamborg-Noord fiefundörtig. Dat Geld kümmt man nich alleen vun de Stadt, ok de Sportverenen geevt wat dorto. / Stand: 11.08.2021, Klock 9:30

