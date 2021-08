Stand: 10.08.2021 09:30 Uhr Corona-Drapen

Wo geiht dat in de Corona-Kries wieder? Doröver wüllt de Lännerchefs vundaag mit Kanzlersch Angela Merkel schnacken. Hamborgs eerste Börgermeister Peter Tschentscher, de hett al klor seggt, wat he dorto meent. Lüüd, de nich impt weren, de kunnen annere lichter ansteken as de de impt sünd. Dorüm schullen se in Tokunft en PCR-Test wiesen, wenn se to’n Bispill in en Restarurant wüllt. Dat fordert he. In de Vörlaag vun dat , wat se beslüten wüllt, dor steiht binnen, dat de Corona-Schnelltest vun Oktober af an för de meisten Lüüd denn ok wat kosten warrt. Betnu sünd se jo ümsünst. //Stand 10.08.21 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.08.2021 | 09:30 Uhr