Stand: 06.08.2021 09:30 Uhr Corona-Oplagen in Neddersassen

Neddersassen is dat eerste Bunnsland, dat de Corona-Oplagen heel un deel ännern will. Mag ween un veel vun dat, wat opstünns in’t öffentliche Leven verbaden is, warrt denn wedder tolaten. SPD-Sundheits-Ministersch Daniela Behrens hett in de Ne’e Osnabrücker Zeitung vörslaan, blots noch de Steden to schützen, wo de Gefohr böös hooch is. Op jeden Fall will Neddersassen wohl de 50er-Grenz bi de Inzidenz düütlich hoochsetten. / Stand: 06.08.2021, Klock 9:30

