Stand: 05.08.2021 09:30 Uhr Schoolstart in Hamborg

För bummelig tweehunnertsövenunföfftigdusend Schölers fangt in Hamborg vundaag dat ne'e Schooljohr an – un dat is en Rekord. So veel sünd dat noch nie nich ween, man in de tokamen Johren schall de Tahl noch wieder na baven gahn. Dat is de Grund, woso de Stadt nu veerunveertig ne'e Scholen boen will – un ole utboen. Ok wat man in de Pandemie lehrt hett, schall dor glieks mit ümsett warrn. Dat geiht to'n Bispeel dorüm, dat Anlagen to't Lüften nu en gröttere Rull speelt. Dat wöör blots för de Projekten, de al an lopen sünd, nich mehr so gau to maken, sä Schoolsenater Ties Rabe. | Stand 5.8.2021 Kl. 9:30

