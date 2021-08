Stand: 04.08.2021 09:30 Uhr Snelltests sülvst betahlen

Wat dat utsüht, mööt wi de Corona-Snelltests vunaf Midde Oktober sülvst betahlen. Wat in en Bericht vun’t Bunnssundheitsministerium to lesen steiht, hebbt all Minschen in Düütschland en Impfanbott kregen. Hamborgs SPD-Frakschoonsböverste Dirk Kienscherf will de kostenfre'en Tests al to ’t Enn vun’n September nich mehr hebben. In ‘t Sommerinterview mit NDR 90,3 un dat Hamborg Journal fordert he all Hamborgers op, dat se sik nu impen laat. // Stand 04.08.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.08.2021 | 09:30 Uhr