Stand: 04.08.2021 09:30 Uhr Füer an ‘t Middelmeer

In Grekenland un de Törkei warrt dat mit de Wooldbränn jümmer leger. Poor hunnert Füerwehrlüüd versöökt bi Athen mehrere Bränn ünner Kuntrull to kriegen. Temperaturen vun över veertig Graad un dullen Wind maakt jemehr Arbeit noch sworer. Ok in de Törkei warrt dat jümmer ketteliger. De Füer kaamt jümmer dichter an en Kohlekraftwark ran. // Stand 04.08.2021, Kl. 9:30

