Stand: 29.07.2021 09:30 Uhr Testplicht na Utlandsinreis

Torüch ut'n Urlaub un eerst mal na'n Corona-Test: Düsse Idee warrt nu vun mehrere Bunnslänner unnerstütt. För‘n Regeren Börgermester vun Berlin, Michael Müller vun de SPD, is dat en wichtigen Bosteen üm Infektschonen to verhinnern. So sä he dat to't Redaktschonsnetwark Düütschland. Ok de Regeren vun Sassen un Rheinland-Pfalz sünd för'n Vörslag, dat een na'n Test mutt, wenn he ut't Utland torüch kummt. Utnahmen weren denn Lüüd, de impt sünd or Covid al harrn. | Stand 29.7.2021 Kl. 9:30

