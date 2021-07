Stand: 28.07.2021 09:30 Uhr Testplicht na Utlandsreisen

Wokeen ut't Utland wedder torüch na Düütschland kummt, mut woll vun Sünndag af an to'n Corona-Test. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sä in de ARD-Tagesthemen, de Bunnsregieren will de Regel nu süss Weken fröher opstellen as dat egens mal plaant ween is. De Testplicht schall för Inreisen ut all Länner gellen - un dat maakt denn ok keen Ünnerscheed, wat man mit't Auto or de Bahn föhrt. Utnahmen vun de Regel sünd Lüüd de impt sünd un welk de Corona al achter sik hefft. | Stand 28.7.2021 Kl. 9:30

