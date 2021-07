Stand: 28.07.2021 09:30 Uhr NDR 90,3: Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag staht jümmer wedder Wulken an'n Heven, af un an kickt de Sünn man ok mal dörch. To'n Avend hen regent dat ok - bi Temperaturen bet to veeruntwintig Graad. Opstunns sünd dat achtteihn Graad in Hammerbrook. Morgen denn ok wedder Wessel vun Sünn un Wulken: Dat blifft man dröög – bi Temperaturen in'n Maximum so bi üm un bi twintig Graad. | Stand 28.7.2021 Kl. 9:30

