Stand: 27.07.2021 09:30 Uhr Hamborg kriggt ne'et Jugend-Kaschott

In Hamborg-Billwarder warrt nu en moderne Straafanstalt boot för jüngere Lüüd, de wat utfreten hebbt. Se kriggt knapp tweehunnertveertig Plätz un schall in 'n poor Johrn dat ole Kaschott Hahnöfersand ersetten, wat al mehr as hunnert Johr oolt is. Dit Eiland in de Elv höört to Neddersassen to un dor is man swoor hentokamen. Un de Knast för junge Lüüd dor, de is ok teemlich in de Johrn kamen. De Neebo in Billwarder köst hunnerveerunsösstig Millionen Euro un schall tweedusendfiefuntwintig fardig ween. // Stand: 27.07., Klock 09:30

