Stand: 26.07.2021 09:30 Uhr Sleswig-Holsteen lockert Corona-Regeln

Anners as Hamborg lockert Sleswig-Holsteen nu noch mehr bi Corona-Regeln. Vunaf nu bruukt een keen Corona-Test mehr, wenn een in en Restaurant binnen wat eten much oder wat in en Kneipe drinken will. Un denn dröövt sik nu wedder bet to fiefuntwintig Lüüd buten oder tohuus drepen. Bi Fiern un Empfängen hebbt se in Sleswig-Holsteen keen Grenz mehr sett. // Stand 26.07.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.07.2021 | 09:30 Uhr